Взяли 24 одинаковых квадрата.Из них сложили прямоугольник.Какая площадь у каждого квадрата,если длины сторон прямоугольника 18 см. и 12 см
Математика
Взяли 24 одинаковых квадрата.Из них сложили прямоугольник.Какая площадь у каждого квадрата,если длины сторон прямоугольника 18 см. и 12 см
Ответ(ы):
Гость:
18 х 12 = 216 см кв. 216 : 24 = 9 см кв Каждый квадрат - 3 х 3 см
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