Взяли 24 одинаковых квадрата.Из них сложили прямоугольник.Какая площадь у каждого квадрата,если длины сторон прямоугольника 18 см. и 12 см

Математика

Взяли 24 одинаковых квадрата.Из них сложили прямоугольник.Какая площадь у каждого квадрата,если длины сторон прямоугольника 18 см. и 12 см

Автор: Гость