До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда остальные 20 пачек по 2кг в каждой.Сколько муки было в магазине?
Математика
До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда остальные 20 пачек по 2кг в каждой.Сколько муки было в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 мешков = 80 кг, так как половина = 20
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