До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда остальные 20 пачек по 2кг в каждой.Сколько муки было в магазине?

Математика

До обеда в магазине была продана половина имевшейся муки, а после обеда остальные 20 пачек по 2кг в каждой.Сколько муки было в магазине?

Автор: Гость