Это гласные и согласные?

Гость: Гость:

Гласные-а, о, э, и, у, ы, е, ё, ю, я. Согласные- Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ