Это гласные и согласные?

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Это гласные и согласные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные-а,   о,   э,   и,   у,   ы,   е,   ё,   ю, я.   Согласные- Б,  В,  Г,  Д,  Ж,  З,  Й,  К,  Л,  М,  Н,  П,  Р,  С,  Т,  Ф,  Х,  Ц,  Ч,  Ш,  Щ
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