Это гласные и согласные?
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Это гласные и согласные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные-а, о, э, и, у, ы, е, ё, ю, я. Согласные- Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ
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