Помогите сделать сочинение на две страницы по теме: Мало ли что можно делать на мо??е? Буду очень благодарен!

Гость: Гость:

Но ведь это будет не ТВОЕ сочинение, а это нечестно, разве нет? Может попробуем как-то иначе подойти к проблеме?) Давай порассуждаем...) Вот смотри, ты же можешь начать с того, что современный человек - он очень занят учебой, работой, усвоением разного рода информации, причем порой - в огромном объеме. И когда людям предоставляется возможность полноценно отдохнуть, то они отправляются туда, куда отголоски современного, вечно куда-то спешащего и торопящегося мира почти не доносятся: на берег моря, в лес, в деревню. И сразу попадают в совершенно иной мир - мир природы, мыслей, чувств, не замутненных привычными бытовыми проблемами. И тогда человек обращается к своему внутреннему Я, чтоб увидеть и понять себя, какой он сам, настоящий? Именно тогда многие начинают находить и проявлять себя в творчестве. Кто-то собирает на море обкатанную волнами гальку и делает из неё мозаичные картины, кто-то создает сказочные замки из песка и потом начинает рисовать и писать волшебные истории и фантастические книги, кто-то наблюдает за феерическими закатами и восходами солнца и вдруг открывает в себе талант поэта... А в деревне не только чистый воздух, лес, нетронутая природа, но и животные, к которым можно подойти, погладить, за которыми надо ухаживать .И они отвечают на твою заботу и ты вдруг понимаешь, что жить надо так, чтоб не обидеть все то живое, что находится вокруг тебя, потому что не ты один видишь, слышишь, чувствуешь радость и боль. ВСЕ ЖИВОЕ делает и ощущает то же самое. Ты осознаешь, что человек не должен РАЗРУШАТЬ и портить природу. Поэтому, скажем, идя по грибы, надо брать с собой острый нож и осторожно срезать гриб, оставляя кусочек ножки, а не вырывать его, нарушая грибницу. И на будущий год там, где ты нашел один гриб, вырастет 10-15,а то и больше. Природа отвечает на добро всегда добром. Может именно поэтому не стоит в лесу жечь костры, а лучше собирать те же шишки, чтоб подбрасывать их в разведенный в специально отведенном для этого месте костер ...Тогда и печеная картошка из такого костра, пахнущая горьковатым древесным ароматом и дымком, окажется в разы вкуснее. А ещё в лесу можно рисовать, собирать причудливые корни для поделок, слушать пение птиц, наблюдать за игрой света и тени в переплетениях ветвей и листьев... словом - наблюдать за той особенной, неторопливой, извечной жизнью природы, которая недоступна человеку в городе. Недаром писатели, поэт, художники искали всегда вдохновения в деревне, на берегу моря, отправляясь на прогулки в лес. В общем, для каждого лес, море и деревня - это не только места отдыха, но и возможность пересмотреть свою жизнь, заняться чем-то новым и интересным и привнести это новое в своё существование, обогатив его и сделав намного ярче и красочнее. Вот как-то так примерно. Желаю удачи)