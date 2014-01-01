Найдите углы параллелограмма, если: 1) один из его углов равен 46 градусов 2) сумма двух его углов равна 186 градусов 3) один из его углов на 56 градусов больше другого 4) один из его углов в 3 раза меньше другого 5) два е...

Гость: Гость:

1) 46+46=92 град сумма двух углов 360-92=268 град сумма двух углов 268:1=134 град второй угол, а первый известен и = 46 град третий угол равен первому, в четвертый второму 2)186:2=93 град первый угол 360-186=174 град сумма других двух углов 174:2=87 град третий и четвертый углы по 87 град 3) 56+56=112 град 360-112= 248 град (это сумма четырех равных углов 248:4=62 град первый и второй углы по 62 град 62+56= 118 град третий и четвертый углы 4)1+3=4 части (а их два) 4+4=8 частей 360:8= 45 град первый и второй углы 45х 3=135 град третий и четвертый углы 5) 5+7=12 частей 12х2=24 части 360:24=15 град это одна часть 15 х 5=75 град первый и второй углы 15 х 7=105 град третий и четвертый углы Удачи!