Отличаются ли друг от друга молекулы разных веществ? Заранее большое спасибо!
Физика
Отличаются ли друг от друга молекулы разных веществ? Заранее большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или составом (разные типы и/или разное количество атомов) или способом соединения атомов в молекулу (при одинаковых типах и одинаковом количестве атомов одного типа в молекуле - изомеры)
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