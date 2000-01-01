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Ты про это? 1.Основным звеном АПК является А) легкая промышленность Б) торговля В) сельское хозяйство. По производству какой культуры Россия занимает первое место в мире А) пшеница Б) рис В) кукуруза Г) гречиха Прочитайте текст «уже более 10 лет в Краснодарском крае выращивают чай. Это самый северный чай в мире. В этом году чаеводы собираются собрать более 2000 тонн чая, если, конечно, погода не помешает. В прошлом году из-за холодной зимы и долгой засухи летом удалось собрать лишь 600 тонн чая». Какую особенность сельского хозяйства иллюстрирует статья? А) сезонность Б) зависимость от природных условий В) ограниченность земельных ресурсов Г) главным средством производства является земля Важнейшей зерновой культурой России является: А) кукуруза Б) рис В) пшеница Г) рожь В пределах, какой из природный зон России наиболее благоприятные условия для ведения сельского хозяйства: А) смешанные леса и широколиственные леса Б) степи и лесостепи В) тайга Г) тундра Найдите соответствия: Природная зона Специализация сельского хозяйства Тундра А) овцеводство Лесостепи и степи Б) рожь, ячмень, лен Лесная зона В) оленеводство Полупустыни Г) пшеница, кукуруза, сахарная свекла Д) соя, рис, чай какое из утверждений является верным: основная доля сельскохозяйственных угодий России это пашни. Россия по площади пашни на душу населения уступает многим странам мира. Оба верны На размещение предприятий, каких из перечисленных отраслей пищевой промышленности основное влияние оказывает потребительский фактор: А) рыбная Б) хлебопекарная В) сахарная Г) консервная Д) макаронная Составьте пары Сельскохозяйственная культура - субъект Российской Федерации Волгоградская область, лен-долгунец, Краснодарский край, кукуруза, Смоленская область, соя, Мурманская область, рис, Приморский край. Приведите два примера отрицательного влияния растениеводства на почвы.