А если мы 4: на -5 там не будет -0,8?При делении же есть отрицательное число
Алгебра
А если мы 4: на -5 там не будет -0,8?При делении же есть отрицательное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да будет -0,8 там как в умножении делиш положительное число на отрицательное получаешь отрицательное
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