Мини сочинение на тему Доброта
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Мини сочинение на тему Доброта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добратота это очень милая вещь.Вот даже когда парень сидит на скамейке а рядом стоит бабушка он должен ей сказать вы сядете?потомучто бабушка старше и надо уважать взрослых и это называется добротой
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