Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.
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Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйка-И.п. над лужайкой-Т.п. над цветком-т.п. медком-т.п.
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