Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.

Русский язык

Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.

Автор: Гость