Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.

Русский язык
Укажите падеж. Хозяйка, над лужайкой, над цветком, медком. Запишите слова в три сто??бика. Меч, яйцо, вода, рот, печь, дым, щель, нога, ферма, мебель, дочь, вишня.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйка-И.п. над лужайкой-Т.п. над цветком-т.п. медком-т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В основании пирамиды лежит трапеция. В каком соотношении сечение делит ребро МС? Полный текст во вложении.
Ответить
Алгебра
Знайдіть рівняння дотичної f(x)=√2х+1 якщо α=π/3
Ответить
Русский язык
Эссе на тему "Что такое дружба?"
Ответить
Английский язык
Ркбята я вас умоляю мне очень надо пожалуйсто!!!!!очень очень
Ответить
Математика
Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?
Ответить