Эссе на тему "Что такое дружба?"

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Эссе на тему "Что такое дружба?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба - это когда ты общаешся ., понимаешь . улыбаешься . Дружить всегда надо . Ведь без друзей мы никто ! Даже собачки дружат . Дружите и тогда во всем мире будет мир . 
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