По мне куда велят что в этих словах? испуг , покорность , безразличность , а может проснулась желание стать другим ? Недоросль сочинение рассуждение срочно !!!!

Литература

По мне куда велят что в этих словах? испуг , покорность , безразличность , а может проснулась желание стать другим ? Недоросль сочинение рассуждение срочно !!!!

Автор: Гость