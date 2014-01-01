Во вторник вечером в магазине не оставалось некоторое количество видеокассет.В с??еду в магазин привезли ещё 86 кассет,а продали 79,в четверг привезли 83 кассеты,а продали 97,после чего в магазине осталось 65 кассет.Сколько вид...

Математика

Во вторник вечером в магазине не оставалось некоторое количество видеокассет.В с??еду в магазин привезли ещё 86 кассет,а продали 79,в четверг привезли 83 кассеты,а продали 97,после чего в магазине осталось 65 кассет.Сколько видеокассет было в магазине во вторник вечером?

Автор: Гость