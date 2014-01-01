Во вторник вечером в магазине не оставалось некоторое количество видеокассет.В с??еду в магазин привезли ещё 86 кассет,а продали 79,в четверг привезли 83 кассеты,а продали 97,после чего в магазине осталось 65 кассет.Сколько вид...
Математика
Во вторник вечером в магазине не оставалось некоторое количество видеокассет.В с??еду в магазин привезли ещё 86 кассет,а продали 79,в четверг привезли 83 кассеты,а продали 97,после чего в магазине осталось 65 кассет.Сколько видеокассет было в магазине во вторник вечером?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86-79=7 среда четверг 83+7 среда=90, 7+65=72 кассеты было во вторник.
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