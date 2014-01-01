Помогите решить задание определите их подеж имён существительных 132 упражнение

Гость: Гость:

Червяк - Именительный падеж; На земле - Предложный падеж; Под гнилушкой - Творительный падеж; Год - Винительный падеж; В темноте - Предложный падеж; Норки - Винительный падеж; На волю - Винительный падеж; Он (это, вроде как, местоимение, а не существительное) - Именительный падеж; В сумерки - Винительный падеж; Под землю - Винительный падеж; Листья - Винительный падеж; Еда - Именительный падеж; Червяку - Именительный падеж; Из норки - Родительный падеж; Земля - Именительный падеж; Солнце - Именительный падеж; Сквозь облачко - Винительный падеж; Кожу - Винительный падеж; Червяка - Родительный падеж; Травы - Именительный падеж; Деревья - Именительный падеж; С листьев - Родительный падеж; Капли - Винительный падеж; Дождя - Родительный падеж; Червяку - Дательный падеж; Свет - Винительный падеж. удачи :)