На яку висоту можна підняти вантаж масою 2т., якщо вдалосся б використати всю енергію, що звілняється під час остигання 0,5л.води від 100градуса до 0 градуса
Физика
На яку висоту можна підняти вантаж масою 2т., якщо вдалосся б використати всю енергію, що звілняється під час остигання 0,5л.води від 100градуса до 0 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высоту 10500метром
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