На яку висоту можна підняти вантаж масою 2т., якщо вдалосся б використати всю енергію, що звілняється під час остигання 0,5л.води від 100градуса до 0 градуса

Физика

На яку висоту можна підняти вантаж масою 2т., якщо вдалосся б використати всю енергію, що звілняється під час остигання 0,5л.води від 100градуса до 0 градуса

Автор: Гость