До остановки автобуса Папа идет 10 минут а на автобусе едет на работу на 20 минут Больше чем идет до остановки Сколько всего времени он тратит на дорогу

Математика

До остановки автобуса Папа идет 10 минут а на автобусе едет на работу на 20 минут Больше чем идет до остановки Сколько всего времени он тратит на дорогу

Автор: Гость