До остановки автобуса Папа идет 10 минут а на автобусе едет на работу на 20 минут Больше чем идет до остановки Сколько всего времени он тратит на дорогу
Математика
До остановки автобуса Папа идет 10 минут а на автобусе едет на работу на 20 минут Больше чем идет до остановки Сколько всего времени он тратит на дорогу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+20=30 минут он едет на работу 30+10=40 минут всего он тратит на дорогу
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