До розчину хлоридної кислоти масою 150г з масовою часткою кислоти 25% долили 50г води.Яка маса цього розчину необхідна для розчинення кальцій карбонату масою 40г?
Химия
До розчину хлоридної кислоти масою 150г з масовою часткою кислоти 25% долили 50г води.Яка маса цього розчину необхідна для розчинення кальцій карбонату масою 40г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25*150=37,5 грамм кислоты уравнение реакции CaCO3+ 2HCL = CaCL2+H2O+CO2 химическое количество карбоната = 40/100=0,4 моль. на это количество соли нужно 0,8 моль кислоты, это=29,2 грамма. при добавлении воды масса раствора стала 200 грамм, а массовая доля кислоты= 0,1875 раствора нужно 29,2/0,1875=155.73 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<br /> Может ли быть простым числом :<br /><br /> а) сумма двух простых чисел;<br /><br /> б) произведение двух пр...
Английский язык
Беларуская мова
Українська мова