Английский язык

Добавь к этим фразам слова к рифму. Прочитай вслух то, что у тебя получилось. Is it a pond or a iake ? Is it a stone or a __________?Is it a nat or a coat? Is it a car or a __________? Is it a box or a phone? Is it a fisn or a ________? Is it a rose or a tree? Is it an ant or a ______________________? I see здесь означает lt;lt; Всё понятно gt;gt;. эти слова нужны ставить в пропущенных места. bee, bone, boat, cake.

