Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?

Математика

Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?

Автор: Гость