Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?
Математика
Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?
Ответ(ы):
Гость:
59,74 I 29 58 2,06 --- 174 174 ----- 0 495,12 I 12 48 41.26 --- 15 12 ---- 31 24 --- 72 72 ---- 0 240.72 I 34 238 7,08 --- 272 272 ------ 0 16,04 I 8 16 2,005 --- 40 40 ---- 0
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