Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?

Математика
Решите столбиком ПРОСТО ОТВЕТЫ НЕ НАДО ДОЮ 30 баллов 59,74:29=? 495,12:12=? 240,72:34=? 16,04:8=?
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Гость:
59,74  I  29 58         2,06 ---   174   174    -----        0 495,12  I  12 48             41.26 ---    15    12   ----      31      24      ---        72        72       ----          0 240.72  I  34 238          7,08 ---     272     272    ------          0 16,04  I  8 16            2,005 ---       40       40      ----          0
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