Помогите написать сочинение на тему "как готовить домашнее задание по русскому языку"

Гость: Гость:

Вот)) 1. Для начала ученик должен приготовить рабочее место. 2. Первое, с чего начать выполнять домашнее задание, – это выучить все необходимые правила. 3. После того, как ребёнок выучил правила, пусть сделать более лёгкое задание. 4. Он должен внимательно прочитать задание, вникнуть, и только после этого выполнять. 5. Если же задание письменное, то необходимо для отделения классной работы от домашней и для выставления отметки за работу пропускать две строки. 6. Сначала нужно прочитать текст и записать в тетради «Домашняя работа», номер упражнения. Всё это записывается словами. 7. После этого, диктуя его себе по слогам вслух или про себя, ребёнок записывает текст. 8. Текст каждой новой работы ученик начинает с красной строки (2 см). 9. Писать нужно аккуратным, разборчивым почерком без помарок, многих исправлений, с соблюдением полей. 10. Все виды письменных работ школьник должен выполнять синим шариковым стержнем. Запрещается писать красными и другими цветными чернилами. Все страницы тетради должны быть чистыми. Исправления ошибок делается зачёркиванием неверно написанной буквы косой линией и написанием вместо неё правильной сверху. Не следует обводить буквы несколько раз. Если потребуется заменить слово, часть предложения или всё предложение, рекомендуется в этом случае зачёркивать написанное тонкой линией, но не употреблять скобок, т.к. скобки являются пунктуационным знаком. 11. Не разрешается пользоваться резинкой, корректором. Грязно, небрежно и нечётко написанную работу учитель не принимает на проверку и предлагает ученику выполнить работу заново. 12. После того, как сделано основное задание, необходимо выполнить задание к упражнению. Грамотно списанный текст без грамматических заданий оценивается только на «3». 13. Все подчёркивания и морфемный разбор проводить только графитным карандашом.