Образуйте причастии от слов ставить водить хвалить плакать дремать торопиться хлопотать катиться лепетать бороться колоть прятаться вертеться двигаться

Русский язык
Образуйте причастии от слов ставить водить хвалить плакать дремать торопиться хлопотать катиться лепетать бороться колоть прятаться вертеться двигаться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водящий, хвалящий, плачущий, дремлющий, торопящийся, хлопочущий, катящийся, лепечущий, борющийся, колющий, прячущийся, вертящийся, двигающийся
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