Составь несколько тематических групп слов:названия времён года,дней недели,учебных предметов,домашних и диких животных.
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Составь несколько тематических групп слов:названия времён года,дней недели,учебных предметов,домашних и диких животных.
Ответ(ы):
Гость:
Название времён года: зима, весна, лето, осень. Название дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Название учебных предметов: математика, геометрия, география. Название домашних и диких животных: кошка, лев, собака, гиена,
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