Қазақтың тұрмыстық бұйымдары шағын мәтін
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Қазақтың тұрмыстық бұйымдары шағын мәтін
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Гость:
Это вроде русский сайт так то.....
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