У серой крольчихи 4,а у чёрной - на 2 кролика больше.Сколько кроликов у чёрной кроль??ихи? Сколько всего кроликов у этих крольчих?

Математика

У серой крольчихи 4,а у чёрной - на 2 кролика больше.Сколько кроликов у чёрной кроль??ихи? Сколько всего кроликов у этих крольчих?

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