Помогите вас очень прошу)
Математика
Помогите вас очень прошу)
Ответ(ы):
Гость:
A. 1)3 2)1 3)3 4)1 B. 1)-4.224 2)-6 C. 1)2400-600=1800 (руб) - блузка 2) 1800/2400 *100=75% Ответ: 75%
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