Сочинение на тему: Моё любимое место в Новосибирске

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Сочинение на тему: Моё любимое место в Новосибирске
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я написала, что Новосибирск — это город, где я хотел бы прожить всю жизнь, получить хорошую профессию, работать. Только я пока не решил, кем хочу быть, — банкиром, футболистом или музыкантом. А недавно мы с мамой наблюдали за звездами, какое красивое небо над нашим городом! Мама сказала, что скоро в Новосибирске построят астрофизический центр, я обязательно буду туда ходить, может, стану астрономом… Больше всего мне нравится Академгородок. Высокие сосны, ручные белочки, грибы прямо возле тротуаров,... И пляж на Обском.
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