Добавь к каждому слову синоним и антоним слова-- нездоровье,несчастье недалеко,н??большой,невесёлый,небогатый,неаккуратныый,негромко,неправда, неделя, невежда, нежность, небо.

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Добавь к каждому слову синоним и антоним слова-- нездоровье,несчастье недалеко,н??большой,невесёлый,небогатый,неаккуратныый,негромко,неправда, неделя, невежда, нежность, небо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы:всего лучшего,беда,бедный,неряшливый,тихо,ложь,7 дней ,грубость,милость,облака антонимы: не дай бог ,счастье , далеко, большой , весёлый ,богатый , аккуратный , громко , правда , ?,грубость , земля
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