Добавь к каждому слову синоним и антоним слова-- нездоровье,несчастье недалеко,н??большой,невесёлый,небогатый,неаккуратныый,негромко,неправда, неделя, невежда, нежность, небо.
Математика
Добавь к каждому слову синоним и антоним слова-- нездоровье,несчастье недалеко,н??большой,невесёлый,небогатый,неаккуратныый,негромко,неправда, неделя, невежда, нежность, небо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы:всего лучшего,беда,бедный,неряшливый,тихо,ложь,7 дней ,грубость,милость,облака антонимы: не дай бог ,счастье , далеко, большой , весёлый ,богатый , аккуратный , громко , правда , ?,грубость , земля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение, заменив произведение множителей степенью: 1) 5*5*5*5 2) а*а*а*а*а 3) 2m*2m*2m*2m*2m 4) x'2*x'2*x'2*x'2 5) (-7)*(-7)*(-7)...
Английский язык
Русский язык