Від поданих іменників утворіть форму родового відмінка множини.
Українська мова
Від поданих іменників утворіть форму родового відмінка множини.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Танцівниць, спідниць, кухонь, тарілок, кастрюль, піц, їдалень, цукерок, суконь, виделок, черешень, сільниць, хвилин, лікарень
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