Решить с помощью уравнения Со склада продали 165 т муки. После этого оставшуюся мук?? погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально?

Математика

Решить с помощью уравнения Со склада продали 165 т муки. После этого оставшуюся мук?? погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально?

Автор: Гость