Решить с помощью уравнения Со склада продали 165 т муки. После этого оставшуюся мук?? погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально?
Математика
Решить с помощью уравнения Со склада продали 165 т муки. После этого оставшуюся мук?? погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщем 207 тонн муки было первоначально
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