Придумайте заголовок и напишите сжатое изложение текста пользуясь записанным те??исным планом

Русский язык
Придумайте заголовок и напишите сжатое изложение текста пользуясь записанным те??исным планом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы сделать сжатое предложения надо брать те слова у которого есть смысл или брать те предложения у которых больше смысла и не надо повторять слова, и не надо писать подробную информацию , а только ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ!!!!!!
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