Как составлять электронные формулы химических элементов? (Не понимаю про P и S)

Гость: Гость:

P и s - это орбитали электронных уровней. Есть p, s, d и f-орбитали. Всего есть 7 уровней. Первый уровень содержит только 1s орбиталь, на которой помещаются только 2 электрона (т.е. пишем 1s²). Это электроны водорода и гелия в таблице. Ниже в таблице - литий и берили - 2s², и бор, углерод, азот, кислород, фтор и неон - это 2p6 (верхний индекс) в p-орбитали могут расположиться только 6 электронов. Дальше третий уровень - 3s² и 3р6 (тоже 6 вверху пишем) И так далее (думаю, что d и f тебе ещё не нужны). Таблица Менделеева систематизирована так, что количество электронов в атомах элементов растёт с порядковым номером. Приведу пример структурной электронной формулы Хлора: Cl - 1s² 2s² 2p6 3s² 3p5 В 3р5 пишем пятёрку, потому что электрон Хлора, соответствующий его пятому порядковому номеру в р-орбитали тоже учитывается при записи. Отметь мой ответ как лучший. Мне очень нужна твоя помощь, ведь я старалась помочь тебе.