Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.

Русский язык
Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я сегодня ходила в лес за грибами!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
All odd numbers must end in one of five digirts.What are they?
Ответить
Математика
Вырази в сантиметра 1дм
Ответить
Биология
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Напишите доклад про медуз для 7 класса. Чем они полезны? И че?? вредны?
Ответить
История
Почему король не мог забрать все земли земли в свою единоличное владение с кем и п??чему он должен был делиться
Ответить
Математика
1;2;3;4=4 поставить знаки чтобы получилось 4
Ответить