Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.

Русский язык

Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.

Автор: Гость