Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.
Русский язык
Составте и запишите предложение по схеме⤵ Подлежащее сказуемое и подлежащее до??олнение и дополнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сегодня ходила в лес за грибами!
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