SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Напишите доклад про медуз для 7 класса. Чем они полезны? И че?? вредны?

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Медуз, относящихся к классу сцифоидных, наверное, можно назвать самыми жидкими обитателями Земли. Они содержат в себе воды больше, чем все другие животные, — 90%. Для сравнения: тело человека состоит из воды только на 60%. Два самых известных европейских вида — ушастая, или аурелия (Aurelia aurita), и цианея (Суа-пеа). Их зонтики имеют вид блюдца или колокола диаметром до 40 см у первой и до 2 м у второй, а кроме тонких щупалец еще четыре более толстых ротовых лопасти. Всем, кто бывал на Черном и Азовском морях, хорошо знакома большая сцифоидная медуза ризостома, или корнерот. Крупные экземпляры ризостомы с трудом помещаются в ведре. Корнероты — довольно хорошие пловцы. А в отличие от других своих сородичей они способны изменять движение в любом направлении, в том числе и вниз.