Задание номер 5. Решите и переведите в одинаковые мерки
Математика
Задание номер 5. Решите и переведите в одинаковые мерки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9км 303м < 9км 330м (9303м <9330м) 405м85см > 485см (40585см > 485см) 280004см > 280м (280004см > 28000см) 36см5мм < 400мм (365мм < 400мм)
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