Машинистка перепечатала в первый день 1/3 , а во второй день 0,25 всей рукописи. В третий день она перепечатала оставшиеся 45 страниц.. Сколько страниц было в этой книге?

Математика
Машинистка перепечатала в первый день 1/3 , а во второй день 0,25 всей рукописи. В третий день она перепечатала оставшиеся 45 страниц.. Сколько страниц было в этой книге?
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