Машинистка перепечатала в первый день 1/3 , а во второй день 0,25 всей рукописи. В третий день она перепечатала оставшиеся 45 страниц.. Сколько страниц было в этой книге?

Математика

Машинистка перепечатала в первый день 1/3 , а во второй день 0,25 всей рукописи. В третий день она перепечатала оставшиеся 45 страниц.. Сколько страниц было в этой книге?

Автор: Гость