17. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 2. Франкфуртский...
История
17. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 2. Франкфуртский парламент 3. восстание в Чехии 4. восстание на Сицилии 18. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями» явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. установление режима Второй республики 2. королевский указ о даровании конституции сверху 3. введение конституции, закреплявшей целостность империи 4. поражение революции 1848-49, продолжение борьбы за объединение страны
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Франция-победа на выборах,Германия-франкфуртский парламент,Италия-восстание в Сицилии,Австрия-восстание в чехии. Франция-вторая республика,Италия-поражение революции,Австрийская империя-3,Пруссия-2
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