17. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 2. Франкфуртский...

История

17. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 2. Франкфуртский парламент 3. восстание в Чехии 4. восстание на Сицилии 18. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями» явлениями. А. Австрийская империя Б. Франция В. Пруссия Г. Италия 1. установление режима Второй республики 2. королевский указ о даровании конституции сверху 3. введение конституции, закреплявшей целостность империи 4. поражение революции 1848-49, продолжение борьбы за объединение страны

Автор: Гость