К какому периоду относятся события, описанные в былине "Илья Муромец и Соловей-разбойник"
Литература
К какому периоду относятся события, описанные в былине "Илья Муромец и Соловей-разбойник"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русь. Древнерусское царство.
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