Велосипедист ехал из деревни в город 4 часа со скоростью 16 км/ч На обратном пути о?? ехал со скоростью 12 км/ч Расстояние между городом и деревней-? км
Математика
Велосипедист ехал из деревни в город 4 часа со скоростью 16 км/ч На обратном пути о?? ехал со скоростью 12 км/ч Расстояние между городом и деревней-? км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4ч * 16км/ч=64км- расстояние между городом и деревнейвот формула S=t*U тоесть расстояние = время умножить на скорость
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