Велосипедист ехал из деревни в город 4 часа со скоростью 16 км/ч На обратном пути о?? ехал со скоростью 12 км/ч Расстояние между городом и деревней-? км

Математика

Велосипедист ехал из деревни в город 4 часа со скоростью 16 км/ч На обратном пути о?? ехал со скоростью 12 км/ч Расстояние между городом и деревней-? км

Автор: Гость