Из чего состоят планеты?Дам 10 баллов
Другие предметы
Из чего состоят планеты?Дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из снега и лавой.вот я думаю что так потомучто я умный я знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число...
Математика
Как, имея 5 литровую банку и 9 литровое ведро, набрать из реки ровно 2 литра воды,есл?? никакими другими ёмкостями пользоваться нельзя?