Из чего состоят планеты?Дам 10 баллов

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Из чего состоят планеты?Дам 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из снега и лавой.вот я думаю что так потомучто я умный я знаю
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Pajalusta dayte atvet
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