Помогите пожалуйста по биологии А9 порощица это отверстие через которое? А10 два ядра имеют? ответье пожалуйста
Биология
Помогите пожалуйста по биологии А9 порощица это отверстие через которое? А10 два ядра имеют? ответье пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порошица- отверстие у инфузории, через которое выводятся ненужные продукты жизнедеятельности Два ядра имеют инфузории. Одно из которых вегетативное, а второе-генеративное.
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