Помогите пожалуйста по биологии А9 порощица это отверстие через которое? А10 два ядра имеют? ответье пожалуйста

Биология

Помогите пожалуйста по биологии А9 порощица это отверстие через которое? А10 два ядра имеют? ответье пожалуйста

Автор: Гость