Как имея 5 литровую банку и 9 литровое ведро набрать из реки ровно 2 литра воды если никакими другими емкостями не пользоваться?

Гость: Гость:

Налили ведро (9л) . Перелили из него в банку (т. е. отлили 5л) , банку вылили. Остатки из ведра (9-5=4л) перелили в банку. Налили опять в ведро 9л. Отлили в банку 1л (т. к. банка на 5л, 4л в ней уже есть, то остается место ровно на 1л) , в ведре осталость 8л. Банку выливаем и в нее наливаем из ведра 5л. в ведре осталось 3 литра, банку выливаем и три литра переливаем в банку, тоесть пустое ведро и 3 в банке,набираем ведро и доливаем до полной банку 3+2=5 банка полная, а в ведре 9-2=7 литров, выливаем банку и вливаем туда с ведра 5 литров, в ведре 2 литра