Pajalusta dayte atvet

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Pajalusta dayte atvet
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два отрезка, зеленый меньше т. к. он 5 см.
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