Pajalusta dayte atvet
Алгебра
Pajalusta dayte atvet
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два отрезка, зеленый меньше т. к. он 5 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число...
Математика
Как, имея 5 литровую банку и 9 литровое ведро, набрать из реки ровно 2 литра воды,есл?? никакими другими ёмкостями пользоваться нельзя?
Биология
Помогите пожалуйста по биологии А9 порощица это отверстие через которое? А10 два ядра имеют? ответье пожалуйста