Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число загадала Даша?
Математика
Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число загадала Даша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она загадала число 248 2+4+8=14
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