Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число загадала Даша?

Математика

Света загадала трёхзначное число. Все его цифры чётные.Первая цифра меньша второй,второй меньше третей, а сумма всех трёх цифр равна 14.Какое число загадала Даша?

Автор: Гость