Назовите основные сражения Отечественной войны 1812 г..Оцените их итоги

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12 июня 1812 года «Великая армия» Наполеона, переправившись через Неман, вторглась в пределы Российской империи. Французские войска без сопротивления перешли границу. 6 июля Александр I издал манифест с призывом создать народное ополчение. Командование войсками взял на себя Барклай-де-Толли. Сражения, данные его войсками с 13 по 15 июля при Витебске, были необходимы для сдерживания продвижения французских войск, что дало возможность отвезти артиллерию и обозы 1-й армии к Смоленску, а войскам армии Багратиона приблизиться для соединения с армией Барклая-де-Толли. Багратион получил 18 июня приказ идти на соединение с 1-й армией. Прилагая огромные усилия, сдерживаемые противником, они не смогли пробиться ни через Минск, ни через Могилёв. 11 июля произошло ожесточенное сражение с войсками маршала Л. Даву под Салтыковской. Отступая на восток, через Мстиславль, 22 июля армии Багратиона удалось соединиться с армией Барклая-де-Толли под Смоленском. Тем временем 3-я армии под командованием Тормасова разгромила корпус Ж. Ренье у Кобрина. Война приближалась к смоленской земле. В Смоленске царь встретился с местным дворянством, которое просило о разрешении вооружиться самому и раздать оружие крестьянам в числе 20 тысяч человек. Александр I одобрил это и возложил на смоленского епископа Иринея предписание, в котором возлагал на него обязанность ободрять и убеждать крестьян, чтобы они вооружались, чем только могут, и не давали врагам пристанища, наносили им «великий вред и ужас». Это предписание узаконило партизанскую войну. Теряя солдат в стычках с партизанами, «великая армия» становилась все меньше. К Смоленску под предводительством Наполеона подошло только 200 тысяч человек. Упорные бои за Смоленск велись усиленными корпусами генералов Раевского и Дохтурова. 6 августа наполеоновская армия вошла в Смоленск; от Москвы ее отделяло уже менее 400 километров. Наполеон вновь не добился генерального сражения. Война затягивалась.Постоянные стычки Багратиона и Барклая-де-Толли, в несогласованности их действий, неодобрении тактики боя, по мнению окружающих, привели к оставлению Смоленска после кровопролитных сражений. Постоянное отступление снижало боевой дух армии, участились случаи мародерства, поползли слухи об измене. Кое-кто в армии стал поговаривать о том, что Барклай-де-Толли «ведет гостя в Москву». Общественное мнение требовало назначения единым главнокомандующим М.И. Кутузова.17 августа у села Царёво Займище Кутузов прибыл в армию. Офицеры поздравляли друг друга, а солдаты быстро сложили поговорку: «Приехал Кутузов бить французов». Ожидалось, что Кутузов немедленно даст генеральное сражение противнику. Но, найдя позицию у Царёва Займища невыгодной, а силы армии недостаточными для генерального сражения, продолжил отступление для соединения с подходящими резервами и остановился у села Бородино, где он решил преградить армии противника путь на Москву.Местность в районе Бородино имеет много холмов и пересечена большим количеством речек и ручьев, образовавших глубокие овраги. Через село протекает река Калочь, которая в 4-х километрах от села впадает в реку Москва. Речка имеет высокий и обрывистый берег, хорошо прикрывавший правый фланг позиций мелким кустарником. Заняв позицию при Бородино, русская армия имела много преимуществ. Французы подошли к Бородину на следующий же день. Бородинскому сражению предшествовал бой за Шевардинский редут, который состоялся 24 августа, в котором русские войска под командованием А.И. Горчакова героически отражали превосходившие силы противника. В это время на Бородинском поле спешно возводились укрепления. В центре обороны на Курганной высоте, была развернута батарея из восемнадцати орудий. Она входила в состав корпуса, которым руководил генерал Н.Н. Раевский. Недалеко от села Семёновское были вырыты земляные укрепления (флеши), на которых разместили тридцать шесть орудий. Это был ключевой пункт обороны левого фланга, которым командовал П.И. Багратион, его имя закрепилось в названиях флешей. 26 августа 1812 года в половине шестого утра началось Бородинское сражение. Наполеон намеревался прорвать русские позиции в центре, обойти левый фланг, отбросить русскую армию от Старой Смоленской дороги и освободить себе путь на Москву. Обходной маневр не удался: близ Утицы французы были остановлены. Основной же удар Наполеон обрушил на Багратионовы флеши. Их штурм продолжался почти непрерывно в течении шести часов. Багратион получил серьезное ранение, и командование флангом перешло к генерал-лейтенанту П.П. Коновницыну. Около полудня, ценой огромных потерь, французы овладели укреплениями. Русские войска отошли на ближайшие холмы. Попытка французской кавалерии сбить русских с этой новой позиции успеха не имела.