Как решить задачу с 3 яблонь собрали 30 килограмм яблок первый яблони собрали на 4 к??лограмм меньше чем со второй а с третьей яблони на 4 кг больше чем со второй сколько яблок собрали с каждой яблони
Математика
Как решить задачу с 3 яблонь собрали 30 килограмм яблок первый яблони собрали на 4 к??лограмм меньше чем со второй а с третьей яблони на 4 кг больше чем со второй сколько яблок собрали с каждой яблони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 - 5 = 25 (кг) - яблок собрали со второй яблони 30+ 25 = 55 (кг) - собрали всего
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