Как решить задачу с 3 яблонь собрали 30 килограмм яблок первый яблони собрали на 4 к??лограмм меньше чем со второй а с третьей яблони на 4 кг больше чем со второй сколько яблок собрали с каждой яблони

Математика

Как решить задачу с 3 яблонь собрали 30 килограмм яблок первый яблони собрали на 4 к??лограмм меньше чем со второй а с третьей яблони на 4 кг больше чем со второй сколько яблок собрали с каждой яблони

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