Найдите угол, образованный касательной к графику функции y=g(x) с положительным нап??авлением оси абсцисс в точке с абсциссой x0:

Алгебра

Найдите угол, образованный касательной к графику функции y=g(x) с положительным нап??авлением оси абсцисс в точке с абсциссой x0:

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