Найдите угол, образованный касательной к графику функции y=g(x) с положительным нап??авлением оси абсцисс в точке с абсциссой x0:
Алгебра
Найдите угол, образованный касательной к графику функции y=g(x) с положительным нап??авлением оси абсцисс в точке с абсциссой x0:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси х численно равен значению производной в точке касания: Необходимо найти наименьшее положительное значение угла, таким значением является угол при n=1:
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