1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 кг антрацита? 2. Если ??ы ваш дом отапливался печью, в которой можно сжигать любое топливо, то каким именно топливом вы бы запаслись на зиму? Почему? 3. Какое коли...
Физика
1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 кг антрацита? 2. Если ??ы ваш дом отапливался печью, в которой можно сжигать любое топливо, то каким именно топливом вы бы запаслись на зиму? Почему? 3. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 кг карагандинского угля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q-удельная теплота сгорания антрацита, равная 28000кДж/кг.По формуле Q=qm, Q=28000кДж/кг·100кг=2800МДж.
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