Найди и подчеркни в каждом предложении грамматическую основу и обстоятельства. Р??бак рыбака видит издалека.Правда всегда победит.Новая метла чисто метёт.На чужбине и собака тоскует.От беспорядка и сильная рать погибает.Под леж...

Русский язык

Найди и подчеркни в каждом предложении грамматическую основу и обстоятельства. Р??бак рыбака видит издалека.Правда всегда победит.Новая метла чисто метёт.На чужбине и собака тоскует.От беспорядка и сильная рать погибает.Под лежачий камень вода не течёт.Всякое дело для пользы делается.

Автор: Гость