Найди и подчеркни в каждом предложении грамматическую основу и обстоятельства. Р??бак рыбака видит издалека.Правда всегда победит.Новая метла чисто метёт.На чужбине и собака тоскует.От беспорядка и сильная рать погибает.Под леж...
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Найди и подчеркни в каждом предложении грамматическую основу и обстоятельства. Р??бак рыбака видит издалека.Правда всегда победит.Новая метла чисто метёт.На чужбине и собака тоскует.От беспорядка и сильная рать погибает.Под лежачий камень вода не течёт.Всякое дело для пользы делается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбак рыбака видит издалека(Рыбак- подлеж.,Видит -сказ.,Рыбака-обстоятельство), Правда всегда победит(Правда- подлежащее,победит-сказуемое,всегда-обстоятельство). Новая метла чистометёт(Метла-подлеж.,метет-сказуемое,чисто-обстоятельство).На чужбине и собака тоскует(Собака-подлеж.,тоскует-сказ.,На чужбине-обстоятельство).От беспорядка и сильная рать погибает(Рать-подлеж.,погибает-сказ.,от беспорядка-обстоят.).Под лежачий камень вода не течёт вода(вода-подлеж.,не течет-сказ.,под камень-обстоял.).Всякое дело для пользы делается(дело-подлеж.,делается-сказ.,для пользы-обстоят).
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