Почему король не мог забрать все земли земли в свою единоличное владение с кем и п??чему он должен был делиться
История
Почему король не мог забрать все земли земли в свою единоличное владение с кем и п??чему он должен был делиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если он зпхотил бы захватить все земли ему надо-было около 20000 милионов войск,а им нужно есть и пить
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