1;2;3;4=4 поставить знаки чтобы получилось 4
Математика
1;2;3;4=4 поставить знаки чтобы получилось 4
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Правильный ответ: 1+2-3+4=4
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